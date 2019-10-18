Кук и Меир первыми в истории совершили выход в открытый космос только женским коллективом. Они провели ремонтные работы энергоблока на ферме станции.По окончанию работ состоялся сеанс прямой связи МКС с Белым домом США, во время которого президент Дональд Трамп поздравил соотечественниц с успешной работой.