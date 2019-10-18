18.10.2019, 22:16
Женщины-астронавты успешно вернулись на борт МКС
ИА «Ореанда-Новости». Американские астронавты Кристина Кук и Джессика Меир успешно закончили работы в открытом космосе, пишет «Интерфакс».
Кук и Меир первыми в истории совершили выход в открытый космос только женским коллективом. Они провели ремонтные работы энергоблока на ферме станции.
По окончанию работ состоялся сеанс прямой связи МКС с Белым домом США, во время которого президент Дональд Трамп поздравил соотечественниц с успешной работой.
Кук и Меир первыми в истории совершили выход в открытый космос только женским коллективом. Они провели ремонтные работы энергоблока на ферме станции.
По окончанию работ состоялся сеанс прямой связи МКС с Белым домом США, во время которого президент Дональд Трамп поздравил соотечественниц с успешной работой.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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