ИА "Ореанда-Новости". Женский мозг подвергается возрастным изменениям примерно на 4 года медленнее, чем мужской. Такой вывод сделала команда учёных Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе (США) по результатам проведённого исследования, пишет The Guardian.

Участие в эксперименте приняли в общей сложности свыше 200 человек – 84 мужчины и 121 женщина в возрасте от 20 до 82 лет. Эксперты проанализировали данные, собранные в ходе позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ) - радионуклидного томографического метода исследования внутренних органов. Исследователи отмечают, что при использовании разных препаратов ПЭТ даёт возможность изучить метаболическую и функциональную активность органов и тканей.

В молодом возрасте основная часть питательных веществ направлена на аэробный гликолиз, который обусловливает рост и развитие клеток организма. Чем старше становится человек, тем менее интенсивно идёт процесс аэробного гликолиза, минимальные показатели при этом учёные фиксируют в возрасте примерно 60 лет. Чтобы выяснить различия метаболической скорости у представителей разного пола исследователи разработали специальный компьютерный алгоритм, который фиксировал возраст участников, исходя из данных о процессах метаболизма в мозге.

В рамках исследования удалось установить, что в среднем женский мозг примерно на 3,8 года младше фактического возраста участниц эксперимента. При этом мужской мозг был в среднем, наоборот, на 2,4 года старше, чем фактически заявленный возраст участников. Кроме того, учёные смогли заметить, что такое различие метаболических процессов мозга присутствует не только у представителей старшего поколения, но и у молодых – в эксперименте приняли участие мужчины и женщины 20-ти лет.

«С возрастом метаболизм мозга меняется, но мы заметили, что значительная часть этих изменений сводится к половым различиям», - отметил Маркус Райхл, нейробиолог из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе. – Если вы посмотрите, как метаболизм мозга предсказывает возраст человека, то женщины выглядят примерно на четыре года моложе, чем они есть на самом деле».