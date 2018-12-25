ИА «Ореанда-Новости» Сибирские учёные пришли к выводу, что жизнь при круглосуточном освещении ведет к росту массы тела и анемии. Об этом сообщает издание Сибирского отделения РАН «Наука в Сибири».

Учёные проводили двухнедельное исследование на мышах, в ходе эксперименты они пытались выявить, как изменятся функции организма при постоянном освещении. Исследователи изучали влияние света на состав крови, массу тела и физическую выносливость мышей. Также специалисты изучали влияние мелатонина на грызунов в таких условиях. Считается, что этот гормон способствует адаптации человека к нарушениям светового режима (частым перелетам, посменной работе, условиям полярного дня), он вырабатывается только в тёмное время суток, а на свету разрушается.

Грызунов разделили на две группы. Мыши из первой группы содержались при постоянно включенном свете, вторая группа была контрольной и содержалась при нормальном световом режиме, то есть четырнадцать часов света и десять часов темноты в сутки.

У мышей из первой группы были выявлены признаки анемии: уменьшение объема красных кровяных клеток, снижение содержания эритроцитов и гемоглобина. Также исследование показало, что у мышей за две недели постоянного пребывания на свету увеличилась масса тела, к этому привело увеличение содержания воды в организме. Кроме того, у мышей снизились показатели физической активности. Учёные подносили их к потоку клетки для того, чтобы животное зацепилось лапками за прутья, и следили, сколько времени мышь может провисеть, прежде чем упадёт.

Через неделю после начала эксперимента, мышечная сила у мышей из первой группы значительно снизилась. Мышам также давали мелатонин, но он не оказал на животных никакого влияния, они всё также слабели, однако гормон избавил мышей от анемии.

«Однако оказалось, что введение мелатонина препятствует развитию анемии у мышей, содержавшихся в таких условиях освещения. По сравнению с группой, которая получала плацебо, к концу эксперимента у животных, получавших мелатонин, существенно повысилось содержание гемоглобина», - комментирует руководитель группы экспериментальной фармакологии, главный научный сотрудник Научно-исследовательского института клинической и экспериментальной лимфологии - филиала ИЦиГ Светлана Мичурина.



