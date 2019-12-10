Заказ, стоимость которого составляет 2 миллиарда рублей, был сформирован Роскосмосом.. Эксперты центра начали разрабатывать специальный спутник, который будет способен создавать объёмные снимки земного шара. Разработку планируют назвать «Аист-2Т», которой будет можно управлять дистанционно.Именно с помощью этих навигационных систем, «Аист-2Т» сможет летать по заданной траектории и мониторить чрезвычайные ситуации на Земле.