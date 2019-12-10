10.12.2019, 01:04
К 2022 году будет создан спутник для 3D съёмки Земли
ИА «Ореанда-Новости». Российские учёные намерены к 2022 году создать спутник, который будет делать 3D съёмку Земли.
Заказ, стоимость которого составляет 2 миллиарда рублей, был сформирован Роскосмосом. К выполнению задания приступил самарский ракетно-космический центр «Прогресс». Эксперты центра начали разрабатывать специальный спутник, который будет способен создавать объёмные снимки земного шара. Разработку планируют назвать «Аист-2Т», которой будет можно управлять дистанционно.
Навигационная система будет взята у систем "ГЛОНАСС" и GPS. Именно с помощью этих навигационных систем, «Аист-2Т» сможет летать по заданной траектории и мониторить чрезвычайные ситуации на Земле.
Заказ, стоимость которого составляет 2 миллиарда рублей, был сформирован Роскосмосом. К выполнению задания приступил самарский ракетно-космический центр «Прогресс». Эксперты центра начали разрабатывать специальный спутник, который будет способен создавать объёмные снимки земного шара. Разработку планируют назвать «Аист-2Т», которой будет можно управлять дистанционно.
Навигационная система будет взята у систем "ГЛОНАСС" и GPS. Именно с помощью этих навигационных систем, «Аист-2Т» сможет летать по заданной траектории и мониторить чрезвычайные ситуации на Земле.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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