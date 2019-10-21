21.10.2019, 22:26
К концу года Россия выпустит свой первый SSD-диск
ИА «Ореанда-Новости».
До конца года в России планируют запустить продажу SSD-дисков отечественного производства.
Разработки начались в 2015 году. Из бюджета за последние 4 года было выделено около 850 миллионов рублей на проектирование и создание отечественного SSD-диска. Сейчас компьютерная комплектующая проходит тестирование на российской фабрике TSMC в Тайване. Первая партия отечественной микросхемы будет выпущена уже в декабре 2019 года.
Чип контроллера SSD-диска поддерживает многоканальный режим работы и NAND-память. Новая разработка позволит обеспечить высокий уровень безопасности в информационном пространстве.
До конца года в России планируют запустить продажу SSD-дисков отечественного производства.
Разработки начались в 2015 году. Из бюджета за последние 4 года было выделено около 850 миллионов рублей на проектирование и создание отечественного SSD-диска. Сейчас компьютерная комплектующая проходит тестирование на российской фабрике TSMC в Тайване. Первая партия отечественной микросхемы будет выпущена уже в декабре 2019 года.
Чип контроллера SSD-диска поддерживает многоканальный режим работы и NAND-память. Новая разработка позволит обеспечить высокий уровень безопасности в информационном пространстве.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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