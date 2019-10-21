До конца года в России планируют запустить продажу SSD-дисков отечественного производства.Разработки начались в 2015 году. Из бюджета за последние 4 года было выделено около 850 миллионов рублей на проектирование и создание отечественного SSD-диска. Сейчас компьютерная комплектующая проходит тестирование на российской фабрике TSMC в Тайване. Первая партия отечественной микросхемы будет выпущена уже в декабре 2019 года.Чип контроллера SSD-диска поддерживает многоканальный режим работы и NAND-память. Новая разработка позволит обеспечить высокий уровень безопасности в информационном пространстве.