ИА «Ореанда-Новости». С космодрома Байконур 4 апреля был запущен к МКС грузовой космический корабль "Прогресс МС-11". Его запустили с ракетой "Союз-2.1а". Отделение от третьей ступени произошло в 14.10.

Корабль везёт на станцию продукты, воду, топливо, сжатые газы и динамическое освещение (система будет имитировать световой день, как 15 мая в средней полосе РФ).

В 17.25 должна состояться стыковка грузового корабля с МКС. Таким образом путь грузового корабля займёт всего 3 часа и 24 минуты. Это самая коротка схема, корабль сделает всего два витка вокруг планеты. Обычно российские корабли добирались по укороченной схеме за шесть часов и делали четыре витка, или по стандартной схеме – двое суток и 34 витка вокруг Земли.

По новой схеме первый корабль был впервые запущен 10 июля 2018 года. Он долетел до станции за 3 часа 39 минут.