ИА «Ореанда-Новости». Трансплантолог Каабак ответил на вопрос о возможности пересадки человеку головы.

Трансплантолог Национального медицинского центра рассказал, что будет со здоровым человеком, если ему пересадят чужую голову. Михаил Каабак ответил на вопрос о пересадке в интервью youtube-каналу «ЖИЗА».

Медик отметил, что технически такую операцию вполне возможно осуществить. Однако вопрос о последующем «функционировании» всего тела останется открытым. Действительно, «новая» голова сможет действовать, как предыдущая. Она получит кровоснабжение, сможет моргать и соображать. Однако у неё не будет возможности двигать новым телом.

Дело в том, что у медиков пока нет возможности и знаний, чтобы сшивать нервы. Пока что намеченный прогресс слишком мал, для того чтобы говорить о крупных операциях.