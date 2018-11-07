ИА «Ореанда-Новости». Исследователи из Оксфордского института Интернета (Oxford Internet Institute) утверждают, что каждый час, проведённый детьми у экранов, делает сон короче, от 3 до 8 минут. Действительно ли гаджеты и телевизоры серьёзно влияют на продолжительность детского сна?

В 2016 году в разных штатах США проводился опрос, в котором участвовали родители детей разных возрастов, от полугодовалых малышей до юношей и девушек 17 лет. Таким образом была собрана информация о более чем 50 000 детей и подростков.

В опросе необходимо было ответить, сколько времени дети проводят с мобильным телефоном, планшетом или другим гаджетом. Также предлагалось поделиться информацией, долго ли дети обычно сидят у экрана телевизора или компьютера.

Когда исследователи проанализировали полученные ответы, они удивились результатам. Выяснилось, что дети, не пользовавшиеся гаджетами и не уделявшие много времени просмотру телепрограмм, спали лишь немногим дольше тех, кто «зависал» у экрана большую часть дня. Так, например, продолжительность сна одного из подростков, который в силу обстоятельств целый день не пользовался гаджетами, составила 8 часов 51 минуту. Подросток, который делал всё с точностью до наоборот (общее время у экранов - около 8 часов), проспал ровно на полчаса меньше.

Авторы исследования дали рекомендации родителям, которые волнуются по поводу сна своих детей, обращать внимание не на использование гаджетов, а на режим дня. Так, необходимо, чтобы ребёнок ложился спать и вставал в одно и то же время. Это окажет значительно более заметное влияние на качество сна, чем если отобрать у чада телефон или запретить смотреть телевизор.

Вполне вероятно, отмечают учёные, что родители могли быть субъективны в своих ответах, но, тем не менее, исследование уже успешно спорит с известным утверждением по поводу того, что гаджеты нарушают детский сон. Известно, что Национальная ассоциация сна (США) уже давала рекомендации родителям, чтобы те запрещали детям находиться у экрана вечером. Эксперты считают, что голубой свет может задерживать выработку гормона, который отвечает за сон (мелатонин), а бесконтрольное использование гаджетов даже может вызвать эффект, напоминающий джетлаг, или десинхронию (нарушение сна в связи с перелётом через несколько часовых поясов).

Кстати, крупные компании, такие как Apple, Google, разрабатывали приложения, позволяющие следить за временем, которое человек проводит у экрана. Родителям, которых интересует, скорее, не качество сна, а, например, школьная успеваемость, могут взять подобные приложения на заметку.