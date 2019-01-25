ИА «Ореанда-Новости». Группа учёных из Университета Райса (Хьюстон, штат Техас, США) заявляет, что основная причина возникновения органической жизни на Земле - столкновение планет. Об этом сообщает издание The Guardian.

Согласно исследованию, которое провели специалисты американского Университета Райса, причина зарождения органической жизни на Земле - это столкновение планет, которое произошло примерно 4,4 млрд лет назад.

Учёные предположили, что в Землю врезалось некое крупное космическое тело, не меньше Марса, и его ядро было обогащено серой. В результате столкновения в космосе оказалось множество каменных осколков - впоследствии из них сформировалась Луна. Также исследователи сделали вывод, что в результате столкновения на Земле оказались жизненно необходимые химические элементы, в том числе азот, углерод. Учёные даже смоделировали этот процесс на компьютере.

В ходе эксперимента в лаборатории были воссозданы экстремальные условия - высокая температура и давление. В этих условиях проходят геохимические реакции, которые формируют состав коры и мантии планеты. В результате было выяснено, что, если некая планета действительно столкнулась с Землёй, то её богатое серой ядро вытолкнуло азот и углерод во внешние слои. Это явление связано с тем, что при большой концентрации серы в расплавах растворимость различных летучих химических соединений снижается. Именно так углерод, кремний и сера в необходимых для жизни пропорциях могли оказаться в мантии нашей планеты.

Профессор Радждип Дасгупта заявил, что это исследование - первый эксперимент подобного рода, который позволит объяснить, каким образом элементы, важные для возникновения жизни, оказались на Земле. Но чтобы определить главную причину зарождения живых организмов, необходим дальнейший анализ химических элементов, отличных от углерода.

Университет Уильяма Марша Райса (William Marsh Rice University) - частный исследовательский университет, который был основан в 1912 году. Ведёт научно-исследовательскую деятельность высокого уровня: прикладные исследования в сфере структурного химического анализа, искусственного сердца, нанотехнологий, космических наук.