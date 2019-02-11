ИА «Ореанда-Новости». В российском Фонде перспективных исследований (ФПИ) заявили о том, что отработана новейшая технология жидкостного дыхания. Изначально она появилась с целью спасения моряков-подводников, но будет использоваться и для подготовки космонавтов и лётчиков. Об этом пишет РИА «Новости», цитируя сообщение пресс-службы ФПИ.

Подводники, а также космонавты и лётчики, смогут безболезненно переносить большие перегрузки благодаря новейшей технологии жидкостного дыхания, сообщает Фонд перспективных исследований (ФПИ).

Лаборатория, где началась разработка данной технологии, была организована в 2016 году. Тогда основной целью исследований провозглашалось спасение моряков-подводников с больших глубин в случае возникновения чрезвычайных ситуаций на борту. Однако теперь, по заявлению Виталия Давыдова, гендиректора ФПИ, в работе лётчиков и космонавтов также будет использоваться жидкостное дыхание, чтобы им было легче переносить перегрузки: им тоже приходится работать в сложных условиях высокого или низкого давления.

Первые тесты были проведены в Москве, в конце 2017 года, на собаке - это была такса по кличке Николас. Николаса опустили в контейнер с жидкостью, обогащённой кислородом, но не содержащей азота. Пёс быстро привык к новым условиям и начал свободно дышать в этой жидкости.

На тестировании системы жидкостного дыхания присутствовал Дмитрий Рогозин, гендиректор «Роскосмоса», и даже посетивший в то время Россию сербский президент Александр Вучич. В ответ на возмущение пользователей соцсетей по поводу испытаний на животных Рогозин сообщил, что пёс Николас здоров, его регулярно кормят, ничего не случилось и с другими собаками - участниками тестов. Рогозин даже взял героическую таксу к себе домой.

Что касается испытаний технологии жидкостного дыхания на людях, Виталий Давыдов сообщил, что эти тесты могут начать проводить в ближайшем будущем.



