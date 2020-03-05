ИА «Ореанда-Новости». Коронавирус распространился более чем в 60 странах, эксперты уверены, что в реальности это число может быть больше.

В настоящее время вакцины для защиты людей от этой болезни не существует. Но как скоро это может измениться? Когда появится вакцина?

Исследователи разработали разные виды вакцины и начинают тестировать их на животных. Если всё пойдёт хорошо, то чуть позже в этом году могут быть проведены испытания на людях.

Но даже если учёные смогут отпраздновать разработку вакцины до Нового года, всё равно предстоит огромная работа по её массовому производству. Это значит, реально она не будет готова как минимум до середины следующего года.

Все это происходит в беспрецедентных временных масштабах и с использованием новых подходов к вакцинам, поэтому нет никаких гарантий, что все пройдёт гладко.

Эксперты напоминают, есть четыре коронавируса, которые уже циркулируют в организме человека. Они вызывают обычную простуду, и вакцин ни от одного из них нет.