Специалисты провели исследование, в котором приняли участие 2,5 детей из Канады. Оказалось, что чрезмерное сидение перед любым экраном, будь то телевизор или планшет, в возрасте от двух до трёх лет может привести к низким показателям по тестам развития в трёхлетнем и пятилетнем возрасте соответственно.Учёные отметили, что иногда, те дети, которые много времени проводят перед экранами, пусть даже они потребляют только образовательный контент, могут уступать сверстникам, проводящим перед мониторами меньше времени.Исследователи наблюдали за участниками эксперимента в течение нескольких лет. Они фиксировали, сколько времени каждый ребёнок смотрит телевизор. А Когнитивное развитие детей проверили с помощью стандартизированного теста, который позволяет оценить соответствие умственных способностей детей их возрасту.Оказалось, что в среднем дети в возрасте двух лет смотрят телевизор около 17 часов в неделю, в возрасте трёх лет – 25 часов, а пятилетки проводят перед экраном около 11 часов.. Оказалось, что межличностные, коммуникативные и моторные навыки развиваются гораздо хуже.Авторы исследования пришли к выводу, что излишнее использование различных электронных устройств с экранами может на самом деле навредить ребёнку, затормозив его развитие.