ИА «Ореанда-Новости» Укрепить иммунитет помогут регулярные прогулки на свежем воздухе, хороший сон и правильное питание. Такими способами поделился заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии МГМУ имени Сеченова академик Александр Караулов.

По его словам, чтобы не подвергаться риску подхватить вирусное заболевание в весенний период, необходимо сбалансированное питание, в рацион обязательно надо включать больше фруктов и овощей. Также повышению иммунитета способствуют чеснок, имбирь, корица, гвоздика.

Караулов отметил необходимость делать прививки в любом возрасте, так как частые болезни сильно подрывают иммунитет.

Кроме того, академик подчеркнул, что позитивный настрой и хорошее настроение помогут усилить иммунитет, он отметил, что, согласно исследованиям, у позитивных людей на 35% снижается риск преждевременной смерти.

Караулов посоветовал не принимать препараты для повышения иммунитета, не проконсультировавшись перед этим с врачом, так как для приёма различных лекарств нужны веские показания.