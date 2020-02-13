ИА «Ореанда-Новости». По словам заведующей лабораторией Гидрометцентра, европейскую часть страны ожидает температура в пределах нормы. Аномальных осадков не предвидится.

А вот жители Урала и Сибири, Башкирии, Кировской области, Коми, Пермского края смогут порадоваться чуть более тёплым первым весенним месяцем, чем обычно.

Чукотка,Приморский и Хабаровский край, Камчатка и Сахалин могут ожидать привычной для этого периода времени погоды. Сюрпризов не ожидается.

На остальной территории Дальнего Востока температура воздуха поднимется выше нормы на несколько градусов.

В начале марта столицу ожидают заморозки, температура ночью может опуститься до минус пяти.



Вцелом ожидается комфортная весенняя погода, которая не преподнесёт сюрпризов жителям страны.