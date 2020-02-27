ИА «Ореанда-Новости». Бухта у восточного побережья Канады была предложена как место для убежища, где могут уединиться «пленные» косатки и белухи.

Проект «китовый заповедник» выбрал часть побережья Новой Шотландии в качестве места для морского заповедника. Благотворительная организация будет работать с местными муниципалитетами, чтобы постоянно привозить в регион около восьми китов. Заповедник встретить своих первых китообразных в конце 2021 года.

Проект искал защищенный участок с водой размером около 100 акров.Он также должен был иметь определённые температурные диапазоны и соленость воды, а также защиту от экстремальных погодных условий, место для помещений, необходимых для ухода за животными, и строения для проведения образовательных мероприятий.

Доктор Лори Марино, президент некоммерческой организации, сказала, что роль в выборе этого места сыграл интерес и участие местных властей.

Она надеется увидеть шесть-восемь белух и, возможно, несколько косаток, постоянно живущих в бухте-китообразных, которые родились и содержатся в неволе, не могут быть выпущены в дикую природу.

Считается, что косатки и белухи страдают в неволе. В июне Канада приняла закон, получивший название «Свободная Воля», который запрещает держать в неволе китов и дельфинов, за исключением случаев спасения, реабилитации, научных исследований или для благополучия животных.