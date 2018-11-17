ИА «Ореанда-Новости» Студентка во время турпохода решила чуть больше узнать о месте близ города Галифакс и собрала оттуда немного земли для исследования. Во время изучения собранных образцов девушка обнаружила новые микроорганизмы, ранее не известные науке.

Яна Эглит - так зовут студентку Университета Дэлхаузи, совершившую удивительное открытие. Изучая микробы под микроскопом, Эглит заметил, что жгутики (или крошечные волосы) на организмах, по-видимому, двигаются случайным, а не скоординированным образом - это необычно и один из признаков редкой гемимастиготы. Микроорганизмы, обнаруженные в образцах почвы за Галифаксом, не подходили ни к одной из известных микробов из царства эукариот.

Новые микроорганизмы решили назвать в честь одного из персонажей местных легенд - огра Hemimastix kukwesjijk.

Из существующих царств эукариотов (со сложными клетками, например, как у людей) и протистов (вне царств животных, растений и грибов) Hemimastix kukwesjijk не подошёл ни к одному. Небольшая схожесть оказалась лишь с небольной подгруппе микробов - хемимастиготам. Это одноклеточные организмы, которые обнраужили еще в 20 веке. Тогда перед учёными встала проблема, которую они никак не могли решить - в какое же место на древе эволюции можно поместить эти микробы? Ответ на этот вопрос так и не был найден, а исследование не вызвало большого отклика среди других учёных.

До недавнего времени о хемимастиготах никто не вспоминал - лишь изредка какие-нибудь фанаты микроорганизмом брались за эту тему, но всё было безрезультатно.

Благодаря находке Яны Эглит учёные, возможно, смогут отгадать эту загадку, а заодно и выяснить новые данные об эволюции организмов на всей планете в целом.

После тщательно исследования было обнаружено, что Hemimastix kukwesjijk принадлежит к ветке, уходящей в далёкое прошлое. Возможно, чтобы выявить хоть какое-то сходство с другими известными микроорганизмами, учёным придётся «отправиться» почти на миллиард лет назад.

Аластер Симпсон, один из участников исследования, с восторгом рассказывает, что случайная находка студентки может перевернуть всё наше представление об эволюционном древе, перерисовав его в самой нижней точке. «Это открывает новую дверь для понимания эволюции сложных клеток и их древнее происхождение, задолго до появления на Земле животных и растений».