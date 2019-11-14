ИА «Ореанда-Новости». Учёные канадского Университета Альберты провели исследование и вывели ещё одно опасное свойство сахара.

Результаты исследования опубликованы и доступны на сайте учебного заведения.

Учёные проводили исследование, результаты которого выявил связь между употреблением сахара и заболеваний кишечника. Эксперимент над подопытными мышами показал, что у тех особей, в чей рацион входил сахар, при колите повреждений кишечника было значительно больше.

Специалисты рассказали, что сахар стимулирует болезнетворные бактерии. Продукты жизнедеятельности этих бактерий опасны и могут перемещаться в другие части организма, создавая больше проблем.

Учёные заявили, что это может увеличить риск развития заболеваний Альцгеймера и Паркинсона.