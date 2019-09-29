ИА "Ореанда-Новости" Канадские учёные выявили опасность использования обычных чайных пакетиков. Оказалось, что они довольно негативно влияют на состояние вод Мирового океана.

По мнению исследователей, пакетики, предназначенные для одноразового заваривания чая, являются одним из ключевых источников полимерных микрочастиц, которые попадают в Мировой океан. В океан они попадают вместе со сточными водами. Причина сложившейся ситуации заключается в том, что многие производители чая используют для пакетиков не бумажную, а пластиковую основу. В состав этой основы входят нейлоновые нити, имеющие микроскопический размер. Специалисты из Канады в ходе проведённых исследований пришли к выводу, что попавшие в воду микрочастицы пластика способны привести к изменениям в развитии некоторых организмов. В качестве примера исследователи привели рачков-дафний. Питательная среда этих организмов, насыщенная такими микрочастицами, является источником негативных последствий в структуре рачков-дафний.

Учёные также установили, что нейлоновые нити в составе чайных пакетиков плохо влияют не только на воды и фауну Мирового океана, но и на организм человека. Если заварить один такой пакетик  чая, то в горячую воду попадает до одиннадцати с половиной миллиардов микрочастиц. По мнению учёных, этот показатель в несколько раз выше, чем зафиксированный показатель в других продуктах и напитках. Даже пластиковые бутылки не выделяют такого количества микрочастиц пластика в воду. В настоящее время учёные проводят исследования на предмет влияния микрочастиц пластика на здоровье человека в долгосрочной перспективе – пока у них нет точного ответа на этот вопрос.