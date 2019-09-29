Оказалось, что они довольно негативно влияют на состояние вод Мирового океана.

По мнению исследователей, пакетики, предназначенные для одноразового заваривания чая, являются одним из ключевых источников полимерных микрочастиц, которые попадают в Мировой океан. В океан они попадают вместе со сточными водами. Причина сложившейся ситуации заключается в том, что многие производители чая используют для пакетиков не бумажную, а пластиковую основу. В состав этой основы входят нейлоновые нити, имеющие микроскопический размер. Специалисты из Канады в ходе проведённых исследований пришли к выводу, что попавшие в воду микрочастицы пластика способны привести к изменениям в развитии некоторых организмов. В качестве примера исследователи привели рачков-дафний. Питательная среда этих организмов, насыщенная такими микрочастицами, является источником негативных последствий в структуре рачков-дафний.

Учёные также установили, что нейлоновые нити в составе чайных пакетиков плохо влияют не только на воды и фауну Мирового океана, но и на организм человека. Если заварить один такой пакетик чая, то в горячую воду попадает до одиннадцати с половиной миллиардов микрочастиц. По мнению учёных, этот показатель в несколько раз выше, чем зафиксированный показатель в других продуктах и напитках. Даже пластиковые бутылки не выделяют такого количества микрочастиц пластика в воду. В настоящее время учёные проводят исследования на предмет влияния микрочастиц пластика на здоровье человека в долгосрочной перспективе – пока у них нет точного ответа на этот вопрос.