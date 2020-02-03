03.02.2020, 16:17
Кардиолог назвал новые эффективные препараты против инфаркта
ИА «Ореанда-Новости». Кардиолог, советник гендиректора Международного медицинского кластера Ярослав Ашихмин рассказал о новых лекарствах, которые помогут инфаркт, пишут «Аргументы и факты».
По словам врача, в препаратах есть вещества, которые понижают уровень холестерина. По его словам, данными препаратами являются эволокумаб и алирокумаб.
Ашихмин пояснил, что с помощью этих лекарств удаётся добиться хорошего снижения холестерина у 70 процентов больных. Лекарства вводят подкожно раз в две недели.
Он добавил, что лекарства не представляют угрозы для здоровья пациентов. Они специфическим образом воздействуют на фермент, участвующий в обмене холестерина, и блокируют его действие.
По словам врача, в препаратах есть вещества, которые понижают уровень холестерина. По его словам, данными препаратами являются эволокумаб и алирокумаб.
Ашихмин пояснил, что с помощью этих лекарств удаётся добиться хорошего снижения холестерина у 70 процентов больных. Лекарства вводят подкожно раз в две недели.
Он добавил, что лекарства не представляют угрозы для здоровья пациентов. Они специфическим образом воздействуют на фермент, участвующий в обмене холестерина, и блокируют его действие.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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