По словам врача, в препаратах есть вещества, которые понижают уровень холестерина. По его словам, данными препаратами являются эволокумаб и алирокумаб.Ашихмин пояснил, что с помощью этих лекарств удаётся добиться хорошего снижения холестерина у 70 процентов больных. Лекарства вводят подкожно раз в две недели.Он добавил, что лекарства не представляют угрозы для здоровья пациентов. Они специфическим образом воздействуют на фермент, участвующий в обмене холестерина, и блокируют его действие.