ИА «Ореанда-Новости». Врач рассказал, что происходит с организмом после позднего ужина.

Американский кардиолог объяснила, что человеческий организм не приспособлен к употреблению «поздней» еды. Об этом пишет издание MedicalXpress.

Она отметила, что организм просто не переваривает пищу в позднее время. Также мы мало двигаемся в эти часы, так как готовимся ко сну, поэтому калории, заработанные на приём пищи никуда не тратятся.

Кардиолог подчеркнула, что поздний ужин может привести к проблемам с сердцем у женщин.

С перевариванием еды связано множество механизмов, которые «приходя в замешательство» при поздних перекусах. Нарушения могут возникнуть в процессе обмена веществ, цикадном ритме, даже выработке и поддержании уровня инсулина.

Недавно опубликованные результаты исследования Колумбийского университета в Нью-Йорке показали, что те, кто ел после шести вечера, чаще страдали высоким кровяным давлением, лишним весом, повышенным сахаром в крови. Кроме того, их сердце значительно ухудшило работу по сравнению с теми, кто не питался в поздние часы.