ИА «Ореанда-Новости». Кардиолог Пабло Канепа из Испании рассказал о продуктах, которые оказывают негативное влияние на сердечно-сосудистую систему, пишет «МК».



Так, по словам специалиста, самым вредным для сердца оказалось красное мясо. Но необязательно сразу от него отказываться – можно просто съедать два небольших кусочк4а в неделю.



Также опасны для сердечной системы выпечка и пицца, так как в этих продуктах много трансжиров. Опасно также и сливочное масло, так как оно поднимает уровень холестерина.



Что же касается напитков, то самыми вредными являются спиртное и сладкие газировки, также энергетики. Кроме того, стоит сократить употребление соли – её стоит принимать в пищу не более 2 граммов в день.