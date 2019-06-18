Так, специалисты настаивают, что необходимо отказаться от сигает, сбалансированно питаться, заниматься физическими упражнениями, а также следить за артериальным давлением и уровнем сахара в крови.В совокупности эти факторы могут снизить риск сердечных заболеваний на 80%. Эксперты отмечают, что все эти факторы в равной степени важны для здоровья сердца и сосудов. При этом в США все перечисленные пункты соблюдают лишь около 2% людей.