ИА «Ореанда-Новости». Медики из Американской ассоциации кардиологов утверждают, что 90% женщин в определённый период жизни имеют один или несколько факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, пишет «Российская газета».



При этом иногда достаточно просто вовремя обратить внимание на симптомы. Медики рассказали, что о грядущем сердечном приступе часто говорят боль и дискомфорт в груди и спине, а также одышка.



Предупредить о надвигающемся приступе может и желудок – часто пред приступом человек испытывает тяжесть в желудке и тошноту.