ИА "Ореанда-Новости" Археологи, изучившие остатки глиняной посуды на территории французской Бургундии, пришли к выводу о том, что древние кельты являлись поклонниками таких напитков как пиво и мёд. И это несмотря на то, что этот регион в настоящее время ценится прежде всего виноделием.

Для своего исследования учёные отобрали 99 черепков из местного бургундского музея. Большая часть керамических останков являлась посудой местного производства, небольшая часть – привозной греческой керамикой. Далее археологи выяснили место нахождения глиняных фрагментов керамики и смогли даже выяснить, кто пользовался этой посудой 2500 тысячи лет назад: богатая знать или простолюдины. Две группы черепков подвергли газовохроматографическому анализу и масс-спектрометрической экспертизе, благодаря которым узнали, какие вещества остались на стенках древних сосудов. Впоследствии археологи сравнили пищевые останки на двух типах посуды: для аристократии и бедняков.

Выводы не заставили себя ждать. Кельтские бедняки совсем не пили вина. На стенках принадлежащей им посуды винная кислота почти не встречается. Зато были обнаружены следы проса. Учёные связывают это с тем, что возможно существовал какой-то зерновой напиток или кельты хранили просо в посуде, чтобы грызуны не испортили его. Кроме того, треть посуды содержала следы животного происхождения. Учёные говорят здесь о хранившемся молоке.

Посуда, принадлежащая кельтской знати, является привозной из греческих колоний. На её стенках исследователи нашли остатки вина или пива. Кстати, пиво пили и кельтские простолюдины.

Также и на посуде для бедняков, и на посуде знати были обнаружены следы мёда. Половина греческих черепков содержит остатки именно этого продукта. Исследователи пока точно не знают, был ли это мёд диких пчёл или кельтские племена активно занимались бортничеством. Хотя количество мёда на стенках сосудов говорит в пользу существования у кельтов собственных пасек, прямых доказательств этой теории пока нет.