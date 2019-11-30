ИА «Ореанда-Новости». Глава Союза кинологических организаций России и Международного кинологического союза Владимир Уражевский объяснил, как надо вести себя при нападении собаки, пишет РИА Новости.



Специалист отметил, что провоцировать собак не нужно. Он отметил, что при нападении собаки лучше по возможности прижаться к стене и оценить, сможете ли вы подняться повыше. Кроме того, можно взять что-то в руки и поднять их вверх, чтобы казаться выше.



Замахиваться на животное не стоит. Если собака нападает во время пробежки, лучше остановиться. Если собака всё же смогла укусить, лучше сразу обратиться к врачу.