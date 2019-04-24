ИА «Ореанда-Новости» В скором времени Китай планирует отравить человека на Луну, а также разметить на спутнике Земли исследовательскую станцию. Сделать это исследователи намерены в течение ближайших 10 лет. Об этом передаёт РИА Новости со ссылкой на слова главы Национального космического управления Китая (CNSA) Чжан Кэцзяня.

По словам эксперта, до конца текущего года на Луну будет отправлен китайский исследовательский аппарат «Чанъэ-5», который доставит на Землю частицы лунного грунта. Хранить образцы с поверхности спутника будут в Шаошане.