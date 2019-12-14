ИА «Ореанда-Новости». Власти Китая с 2030 года приступят к реализации программы для поиска пригодной для жизни планеты.

Власти Китая планируют начать реализацию программы «Миинь» в 2030 год. Суть программы заключается в изучении космического пространства, которое находится за пределами нашей Солнечной системы.



Кроме того, программа должна обнаружить планеты, пригодные для существования жизни на ней. О подготовке к реализации программы сообщил гендиректор Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники Юань Цзе.

Как отметил Юань Цзе, эта программа станет ещё одним прорывом для китайских исследователей. Для её реализации потребуется запуск целой серии летательных аппаратов, которые будут оснащены техникой для наблюдения за различными областями космоса.