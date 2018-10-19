ИА «Ореанда-Новости» Китайская фирма по вакцинации была оштрафована на $ 1,3 млрд (£988 млн) после того, как было установлено, что она незаконно произвела вакцину для людей против бешенства.

На производстве Чанчунь Чаншэна (Changchun Changsheng) смешал различные партии вакцинной жидкости и использовалась жидкость с истёкшим сроком годности для производства некоторых партий, сообщает государственное информационное агентство Xinhua.

Компания также сфальсифицировала данные о производстве вакцины. Это не первый крупный скандал с вакциной, который разразился в Китае.

Лицензия Чанчунь Чаншэна на фармацевтическое производство также была отозвана, а его незаконно произведенные вакцины были конфискованы. Некоторые руководители компании также могут быть привлечены к уголовной ответственности.

"Это самый строгий административный штраф в истории", - сказал чиновник Управления по контролю за продуктами и лекарствами Китая на сайте финансовых новостей Caixin.

"Компания должна нести ответственность за преднамеренное мошенничество." – утверждает он.

Ранее в июле было выявлено, что Чанчунь Чаншэн сфальсифицировал данные о производстве своей вакцины против бешенства. Затем компании было приказано прекратить производство и отозвать свои вакцины.

Тогда не было никаких доказательств вреда от вакцины, но скандал вызвал огромный протест в Китае, и тысячи людей в гневе обратились к социальным медиа.

Тысячи матерей по всей стране обеспокоены. Это может затронуть более 200 000 детей.

Этот инцидент также привел к тому, что премьер-министр Китая Ли Кэцян приказал подавить производство вакцин, заявив, что инцидент "пересек моральную черту".

В 2016 году было обнаружено незаконное производство вакцин, в котором участвовали сотни людей. Вакцины на сумму около 88 млн. долл. США были признаны недостаточно охлажденными и транспортировались в несоответсвующих условиях.