ИА «Ореанда-Новости» . Китайские исследователи обнаружили множество мутаций коронавируса за последнее время. Свои исследования учёные опубликовали в научном журнале «National Science Review».

Согласно их данным, вирус мутировал уже 149 раз и разделился на два типа. Учёные назвали различающиеся по своей агрессивности подтипы «L» и «S». Первый подтип является более распространённым, на его мутации оказало значительное влияние некое человеческое вмешательство, из-за чего подтип и стал более агрессивным. Тип «S» был изначальной формой возбудителя коронавируса.

Исследователи подчеркнули, что в настоящее время работают с крайне ограниченным набором исходных данных, которого недостаточно для более точного анализа болезни и её мутаций.