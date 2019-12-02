02.12.2019, 22:50
Китайские учёные обнаружили неизвестный науке эмбрион возрастом 609 миллионов лет
ИА «Ореанда-Новости». Китайские учёные обнаружили неизвестный науке эмбрион возрастом 609 миллионов лет, сообщает телеканал «РЕН ТВ».
Окаменелость была найдена в провинции Гуйчжоу. После проведения лабораторных анализов, китайские учёные из Нанкинского института геологии и палеонтологии указали, что это может быть эмбрион неизвестного до сих пор науке организма. При проведении рентгеновской микроскопии было обнаружено, что в окаменелости сохранились составные клетки эмбриона.
Соавтор исследования Цзонцзюнь Инь сказал, что организм назвали Caveasphaera. Научные сотрудники не смогли определить, относится ли эмбрион к живому организму. Но точно известно, что данный микроорганизм показывает эволюционный шаг, который позволил животным иметь различные слои тканей и органов.
Окаменелость была найдена в провинции Гуйчжоу. После проведения лабораторных анализов, китайские учёные из Нанкинского института геологии и палеонтологии указали, что это может быть эмбрион неизвестного до сих пор науке организма. При проведении рентгеновской микроскопии было обнаружено, что в окаменелости сохранились составные клетки эмбриона.
Соавтор исследования Цзонцзюнь Инь сказал, что организм назвали Caveasphaera. Научные сотрудники не смогли определить, относится ли эмбрион к живому организму. Но точно известно, что данный микроорганизм показывает эволюционный шаг, который позволил животным иметь различные слои тканей и органов.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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