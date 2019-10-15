15.10.2019, 23:29
Китайские учёные разработали макет ракеты для доставки материалов на Луну
ИА «Ореанда-Новости». Научные работники Китайской академии ракетных технологий утвердили макет постройки ракеты, которая доставит на Луну строительные материалы.
По технической документации новая ракета способна отправить на Луну космический корабль, вес которого может достигать 25 тонн. Планируется, что на борту корабля будут находиться строительные материалы и технологи. После высадки китайские специалисты приступят к постройке базы КНР на спутнике Земли, что позволит углубиться в изучении Луны, её атмосферных показателей и свойствах поверхности.
Проект уже одобрили в Китайском центре пилотируемых пилотов. Дата начала строительства ракеты пока не известна.
По технической документации новая ракета способна отправить на Луну космический корабль, вес которого может достигать 25 тонн. Планируется, что на борту корабля будут находиться строительные материалы и технологи. После высадки китайские специалисты приступят к постройке базы КНР на спутнике Земли, что позволит углубиться в изучении Луны, её атмосферных показателей и свойствах поверхности.
Проект уже одобрили в Китайском центре пилотируемых пилотов. Дата начала строительства ракеты пока не известна.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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