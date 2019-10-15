По технической документации новая ракета способна отправить на ЛунуПланируется, что на борту корабля будут находиться строительные материалы и технологи. После высадки китайские специалисты приступят кна спутнике Земли, что позволитПроект ужеДата начала строительства ракеты пока не известна.