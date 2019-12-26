26.12.2019, 19:15
Китайские учёные смогли вырастить живой организм из искусственной клетки
ИА «Ореанда-Новости». Китайские учёные смогли вырастить живой организм из искусственной клетки, сообщает издание Cell Reports на прошлой неделе 17 декабря.
Исследованием занимались научные сотрудники из Университета Калифорнии во главе с Вьетнамом Нгуен Хуу и Из оболочки яйцеклетки научные работники получили несколько искусственных половых клеток и провели их оплодотворение. Эффективность оплодотворения составила 40-50%. В процессе исследования получилось вывести 5 мышей. Стоит отметить, что 4 из них в дальнейшем смогли принести потомство. По мнению учёных, такие грызуны не отличаются от тех, кто появился на свет естественным путём.
Исследованием занимались научные сотрудники из Университета Калифорнии во главе с Вьетнамом Нгуен Хуу и Из оболочки яйцеклетки научные работники получили несколько искусственных половых клеток и провели их оплодотворение. Эффективность оплодотворения составила 40-50%. В процессе исследования получилось вывести 5 мышей. Стоит отметить, что 4 из них в дальнейшем смогли принести потомство. По мнению учёных, такие грызуны не отличаются от тех, кто появился на свет естественным путём.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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