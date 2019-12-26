ИА «Ореанда-Новости». Китайские учёные смогли вырастить живой организм из искусственной клетки, сообщает издание Cell Reports на прошлой неделе 17 декабря.

Исследованием занимались научные сотрудники из Университета Калифорнии во главе с Вьетнамом Нгуен Хуу и Лореной Ракель Рочей. В работе использовалась гранулеза, которая представляет из себя клеточную оболочку, окружающую яйцеклетку. Учёные выявили, что гранулеза способна проявлять свойства, аналогичные стволовым клеткам.

Из оболочки яйцеклетки научные работники получили несколько искусственных половых клеток и провели их оплодотворение. Эффективность оплодотворения составила 40-50%. В процессе исследования получилось вывести 5 мышей. Стоит отметить, что 4 из них в дальнейшем смогли принести потомство. По мнению учёных, такие грызуны не отличаются от тех, кто появился на свет естественным путём.