Лореной Ракель Рочей. В работе использовалась гранулеза, которая представляет из себя клеточную оболочку, окружающую яйцеклетку. Учёные выявили, что гранулеза способна проявлять свойства, аналогичные стволовым клеткам.





Исследованием занимались научные сотрудники из Университета Калифорнии во главе с Вьетнамом Нгуен Хуу иИз оболочки яйцеклетки научные работники получили несколько искусственных половых клеток и провели их оплодотворение.Стоит отметить, что 4 из них в дальнейшем смогли принести потомство. По мнению учёных, такие грызуны не отличаются от тех, кто появился на свет естественным путём.