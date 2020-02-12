ИА «Ореанда-Новости» . Власти Гонконга рассматривают теорию о том, что новый вирус, охвативший Китай, может распространяться по канализационным трубам. Данные способ распространения эпидемии выдвинули в качестве одной из версий после массового заболевания жителей многоэтажного комплекса. Об этом сообщает CNN.

Одна из заражённых коронавирусом женщин обратилась в медучреждение, заявив, что не посещала центр эпидемии Ухань, а также не контактировала с другими заболевшими. Единственным потенциальным источником заражения посчитали пожилого мужчину, ранее госпитализированного с коронавирусом. Их квартиры проходили через один и тот же канализационный стояк.

Следует отметить, что специалисты уже наблюдали заражение через канализацию в Гонконге во время вспышки эпидемии 18 лет назад, поэтому власти города сразу стали проверять систему водоснабжения жилого комплекса, где произошёл инцидент.

В настоящее время следы вируса в канализации ещё не обнаружены, однако эксперты обнаружили, что в жилище одного из заболевших коронавирусом канализационная труба была самостоятельно переделана. Из-за этого воздух из неё мог выходить наружу.