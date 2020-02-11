ИА «Ореанда-Новости» . Ведущий специалист по эпидемиологии в Гонконге Габриэль Льюнг заявил, что новая форма пневмонии может охватить две трети населения всей планеты, если не предпринять срочные меры. Об этом сообщает The Guardian.

Габриэль Льюнг является руководителем факультета медицины в Университете Гонконга и считается лучшим экспертом-эпидемиологом города, а также одним из ведущих специалистов в мире. Учёный и его коллеги из Оксфорда и Королевского колледжа в Лондоне сыграл значительную роль в борьбе с эпидемией пневмонии, которая вспыхнула в 2002 году.

На выходных руководитель ВОЗ заявил, что первые появления больных коронавирусом людей, которые никогда не были в Китае, может являться лишь «вершиной айсберга». Льюнг уверен, что первоочередной задачей, которая стоит перед всеми специалистами в области медицины разных стран, является установление размера и формы этого «айсберга».

Профессор отметил, что каждый заболевший вирусом влечёт риск заражения ещё 2,5 человек, а это значит, что существует риск распространения заболевания на 60% населения всей планеты. В интервью с Guardian Льюнг сказал, что это огромное число, ведь даже при уровне смертности в 1% абсолютное число погибших всё равно будет слишком большим.