ИА «Ореанда-Новости». Китайское национальное космическое управление (CNSA) получило фотографии обратной стороны Луны. Сразу после приземления на лунную поверхность китайский зонд Chang’e-4 развернул свои антенны и включил съёмочную аппаратуру. Это была первая в мировой истории мягкая посадка на «невидимую» сторону спутника Земли.

Сегодня, 3 января 2019 года, камера зонда Chang’e-4 («Чанъэ-4») запечатлела изображение обратной стороны Луны крупным планом. Снимок был автоматически отправлен на землю. Материалы CNSA также иллюстрируют направление посадочного модуля, который покинул спускаемый аппарат. Модуль вместе с луноходом сели в древнем ударном кратере фон Карман (точные координаты - 177,6 градуса восточной долготы и 45,5 градуса южной широты).

3 января зонд «Чанъэ-4» совершил первую в мировой истории мягкую посадку на невидимой с Земли стороне Луны и вышел на связь с исследователями. Так началась новая страница в долгой истории исследования Луны. Учёные отмечают, что это чрезвычайно важно: обратная сторона Луны считается более древней, поэтому посадка автоматической межпланетной станции «Чанъэ-4» открывает большие перспективы для исследования ранней истории естественного спутника Земли и даже может пролить свет на некоторые тайны Солнечной системы.

В рамках миссии также будет проведено несколько астрофизических и геологических экспериментов. Планируются и опыты по выращиванию различных живых организмов, находящихся в условиях малой гравитации. Например, китайские учёные заключили в контейнер семена картофеля, а также резуховидки Таля (растения из семейства капустных) и яйца шелкопряда, из которых в дальнейшем выведутся личинки, чтобы понаблюдать, смогут ли все эти организмы создать замкнутую экосистему.