ИА «Ореанда-Новости» Старший научный сотрудник Института физики атмосферы имени Обухова Российской академии наук, климатолог Александр Чернокульский сообщил журналистам, что в ближайшие 5 лет на одной из российских территорий может установиться аномальная жара.

При этомВ странах Европы, сказал Чернокульский, в этом году температуры уже достигают 42…44 °С, при этом на территории России, наоборот, достаточно холодно. «Это всё один процесс: когда устанавливается блокирующий антициклон, в одной его части происходит заток тепла, в другой – заток холода», – разъяснил климатолог.