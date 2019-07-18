18.07.2019, 09:32
Климатолог предсказал наступление аномальной жары в России в ближайшие пять лет
ИА «Ореанда-Новости» Старший научный сотрудник Института физики атмосферы имени Обухова Российской академии наук, климатолог Александр Чернокульский сообщил журналистам, что в ближайшие 5 лет на одной из российских территорий может установиться аномальная жара.При этом учёный признал, что в настоящее время сложно определить, в каком из двух регионов это случится – в Сибири или в европейской части России. Причина изменения климата – так называемые блокирующие циклоны. В странах Европы, сказал Чернокульский, в этом году температуры уже достигают 42…44 °С, при этом на территории России, наоборот, достаточно холодно. «Это всё один процесс: когда устанавливается блокирующий антициклон, в одной его части происходит заток тепла, в другой – заток холода», – разъяснил климатолог.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии