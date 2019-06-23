ИА «Ореанда-Новости». Исследователи из Британии установили, что развитие кожного заболевания у лягушек способствует снижению риска заболевания ранавирусом – смертельным заболеванием для земноводных.

Исследование проводили Университет Экстера и Институт зоологии Зоологического общества Лондона. В эксперименте были взяты более 200 образцов кожного покрова лягушек. В ходе исследования изучались как дикие особи, так и представители из популяций в Великобритании.

Учёными установлено, что именно благодаря бактериям на коже, ранавирус не поражал лягушек. Именно этот вирус стал причиной истребления популяций в Англии.