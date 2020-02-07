ИА «Ореанда-Новости». Корпорация Apple получила штраф за преднамеренное ухудшение работы устройств.

Главное управление по вопросам конкуренции, потребления и борьбе с мошенничеством Франции сообщило о штрафе корпорации Apple на 25 миллионов евро. Сообщается, что в ходе расследования выяснилось, что компания намеренно ухудшала работы устройств за счёт обновлений операционной системы.

Регулятор заявил, что владельцы устройств корпорации не были уведомлены о том, что обновление операционных систем на их устройствах замедляют работы гаджетов. Пользователей вынуждали покупать новые аккумуляторы или даже новые телефоны, отмечается в заключении.

Компания Apple заключила мировое соглашение с прокурором, которое предусматривает выплату 25 миллионов евро штрафа и публикацию на своём основном сайте пресс-релиза.