ИА "Ореанда-Новости". Компания Xiaomi выпустила обновление программного обеспечения для своих умных часов Watch Color. Новинка была представлена в конце декабря 2019 года, а продажи её на китайском рынке стартовали в начале января 2020 года.

С помощью обновления Xiaomi Watch Color получат новую функцию. Яркость экрана можно будет регулировать поворотом запястья, сообщает профильный портал IXBT.com. Настройки позволяют отрегулировать чувствительность к жесту. Также разработчик оптимизировал работу напоминаний, таймера, определения сна и других.

Умные часы Xiaomi Watch Color имеют круглый 1,39-дюймовый AMOLED-экран разрешением 454 х 454 пикселей. Гаджет оснащён аккумулятором ёмкостью 420 мА•ч. С одной подзарядки устройство может работать три недели в режиме ожидания и до двух недель в обычном. После того, как Xiaomi презентавала свои новые смарт-часы Watch Color, компания Huami снизила цену на свои модели Amazfit GTR и Amazfit Health Watch с функцией ЭКГ. Последние на момент выхода в продажу летом 2019 году предлагались по цене около $100, теперь их можно приобрести за $72.



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Ранее сообщалось, что 23 января, компания Honor проведет пресс-конференцию, посвященную запуску «умных» часов Honor MagicWatch 2 на территории России. По заявлениям специализированного портала. Кроме того, в Сети уже появились изображения устройства в новых образах. Как выяснилось, что к цветным ремешкам будут идти соответствующие обои рабочего стола. Напомним, смарт-часы Honor MagicWatch 2 были представлены в конце ноября 2019 года одновременно со смартфонами Honor View 30 и ноутбуком Honor MagicBook. Приём предварительных заказов на Honor MagicWatch 2 в России стартует уже завтра.



Также ранее компания Amazon представила свои защищённые «умные» часы Amazfit T-Rex были представлены компанией Huami в начале января в рамках выставки Consumer Electronic Show 2020. Для предварительного заказа они стали доступны 14 января. Теперь новинка поступила в продажу по цене 140 евро.

Amazfit T-Rex получили 1,3-дюймовый AMOLED-экран разрешением 360 x 360 пикселей. Он защищён Corning Gorilla Glass 3. Устройство имеет датчики для круглосуточного мониторинга частоты сердечных сокращений, ускорения, внешней освещённости и геомагнитный датчик. Также «умные» часы оснащены Bluetooth 5.0 LE и GPS + ГЛОНАСС, совместимы со смартфонами на Android 5.0, iOS 10.0 и обновлёнными версиями этих операционных систем.



