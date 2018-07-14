14.07.2018, 22:13
Компанию Apple больше нельзя считать инновационной
ИА "Ореанда-Новости" Аналитики копмании Bernstein провели исследование, в котором опеделили долю инвестиций самых популярных корпораций в инновации.
Apple - крупнейший производителей смартфонов, аудиопрееров, компьютеров, планшетов, а так же уникального програмного обеспечения к ним. Генеральным директором организации является Тим Кук,головной офис находится в США.
Ведущий эксперт Тони Сакконаги отметил, что копмания Apple, разрабатывая с каждым годом все новые и новые гаджеты, не приносит на мировой рынок электронных технологий ничего нового.
Это связано с тем, что в условиях постаянно растущего спроса и несовершенной конкуренции в данном сегменте рынка данная организация выделяет недостаточно средств не достаточно средств на создание инноваций.
Так, согласно финансовому отчеты размер инвестиций в инновационные технологии составил 12,7 миллиардов долларов, то есть не больше 5%. В текущем году это значение еще меньше: около 2%. Аналитики утверждают, что это сравнительно небольшие объемы вложений, если учитывать размеры доходов "яблочной" корпорации.
Конечно, в денежном измирении размеры вложений в 2017 году существенно больше, чем в годы разработки и внедрения на рынок первых гаджетов компании: iPad, iPhone и iPod.
Однако, как отмечают эксперты, конкуренты тратят больший объем прибыли на исследования: в среднем 10%.
В США корпорация Apple по рыночной капитализации занимает первое место на рынке электронных гаджетов. Однако статистичекий анализ расходов, направленных на разработку новых продуктов показал, что организация опустилась до шестого места. Невзирая на это, популярность смартфонов iPhone и других товаров данного производителя остается довольно высокой.
Аналитики дают неутешительные: американска корпорация в ближайшее время может потерять более половины своих фанатов: потребители не желают, чтоб их гаджеты были "как у всех".
Несмотря на это, прогресс компании часто освещается в средствах массовой информации. Только недавно появились сведения о том, что Apple планирует создать очки дополнительной реальности, а так же направила большую сумму средств на разработку самоуправляемого автомобиля.
Apple - крупнейший производителей смартфонов, аудиопрееров, компьютеров, планшетов, а так же уникального програмного обеспечения к ним. Генеральным директором организации является Тим Кук,головной офис находится в США.
Ведущий эксперт Тони Сакконаги отметил, что копмания Apple, разрабатывая с каждым годом все новые и новые гаджеты, не приносит на мировой рынок электронных технологий ничего нового.
Это связано с тем, что в условиях постаянно растущего спроса и несовершенной конкуренции в данном сегменте рынка данная организация выделяет недостаточно средств не достаточно средств на создание инноваций.
Так, согласно финансовому отчеты размер инвестиций в инновационные технологии составил 12,7 миллиардов долларов, то есть не больше 5%. В текущем году это значение еще меньше: около 2%. Аналитики утверждают, что это сравнительно небольшие объемы вложений, если учитывать размеры доходов "яблочной" корпорации.
Конечно, в денежном измирении размеры вложений в 2017 году существенно больше, чем в годы разработки и внедрения на рынок первых гаджетов компании: iPad, iPhone и iPod.
Однако, как отмечают эксперты, конкуренты тратят больший объем прибыли на исследования: в среднем 10%.
В США корпорация Apple по рыночной капитализации занимает первое место на рынке электронных гаджетов. Однако статистичекий анализ расходов, направленных на разработку новых продуктов показал, что организация опустилась до шестого места. Невзирая на это, популярность смартфонов iPhone и других товаров данного производителя остается довольно высокой.
Аналитики дают неутешительные: американска корпорация в ближайшее время может потерять более половины своих фанатов: потребители не желают, чтоб их гаджеты были "как у всех".
Несмотря на это, прогресс компании часто освещается в средствах массовой информации. Только недавно появились сведения о том, что Apple планирует создать очки дополнительной реальности, а так же направила большую сумму средств на разработку самоуправляемого автомобиля.
Источник: ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ
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