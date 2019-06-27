ИА «Ореанда-Новости» Учёные из Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) совместно с российскими специалистами опубликовали новые данные о падении Тунгусского метеорита в 1908 году. В соответствии с построенными компьютером моделями упавший в сибирской тайге объект был достаточно крупным – от 50 до 80 метров. Результаты исследования наблюдений очевидцев свидетельствуют о том, что в зоне падения метеорита находилось около 30 человек.

В ходе анализа помимо информации, полученной от свидетелей, были изучены произведённые разрушения, был учтён факт отсутствия кратера. Компьютер рассмотрел около 50 миллионов различных сценариев движения Тунгусского метеорита. В итоге были рассчитаны приблизительная мощность взрыва, скорость полёта объекта, его размеры и масса. Наиболее вероятно, что метеорит распался на части и взорвался с мощностью 20 мегатонн тротилового эквивалента на высоте 12–17 километров. Диаметр зоны поражения составил 5–12 километров.

На основе изучения более чем 700 свидетельств очевидцев было оценено примерное количество пострадавших при катаклизме. Учёные считают, что во время падения метеорита в зоне поражения находились около трёх десятков человек. Как минимум трое погибли от взрывной волны либо от ожогов. Многие потеряли сознание и получили серьёзные повреждения.