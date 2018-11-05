ИА «Ореанда-Новости». Как скажется на россиянах изменение климата, когда средняя глобальная температура возрастёт на полградуса? На этот вопрос попытались ответить специалисты в рамках русско-немецкого круглого стола в Санкт-Петербурге.

Всего на полградуса или на целых полградуса? Такое, казалось бы, незначительное повышение температуры имеет большое значение. О возможных последствиях говорит Международная группа экспертов по изменению климата в своём докладе. В Санкт-Петербурге на недавнем круглом столе его обсуждали российские и немецкие специалисты.

Попытки удержаться на уровне 1,5-2°С не играют существенной роли, и даже если к 2050 году полностью прекратится выброс в атмосферу парниковых газов, к концу века температура повысится уже на 3°С. Такой пессимистичный прогноз высказал Алексей Кокорин, директор проекта «Климат и энергетика» (WWF Россия). Исследовательская группа подсчитала экономические последствия «для двух градусов» к концу столетия. В частности, снизится урожайность, от чего пострадает до 400 млн человек. Если «сбросить» полградуса - около 40 млн человек.

Потепление, безусловно, по-разному воздействует на обширные страны (Россия, США, Китай) и небольшие островные государства - последним угрожает повсеместное таяние горных ледников. Если предположить, что все ледники в мире растают, уровень моря вырастет на полметра, при исчезновении льдов Гренландии - на 7 метров. При повышении температуры на 2°С Антарктида потеряет большую часть ледяного покрова, и тогда уровень моря поднимется до 58 метров. Также нужно учесть термическое расширение: вода теплеет - естественно, её объём увеличивается.

Что насчёт жизни в городах, особенно в больших? Здесь значение придается ещё и температуре поверхности земли. Например, в Санкт-Петербурге уже в 2024 году, в самые жаркие дни, температура поверхности достигнет +37°С. Начнёт плавиться асфальт, передвигаться на машине станет невозможно (нужны более устойчивые марки асфальта). Металлические крыши старой застройки тоже отдают тепло в атмосферу (спасла бы только специальная отражающая краска). А между высокими домами даже в безветренные дни будут возникать локальные вихри, причем настолько сильные, что на верхних этажах небезопасно будет открывать окна. Зелёные зоны вокруг многоэтажек немного исправили бы положение, но деревья растут слишком медленно.

Кто в России лучше всех готов к глобальному потеплению и меньше всего ощутит на себе его последствия? Жители невысоких домов 1980-х, уже защищённых от ветра и прямого солнца 30-40-летними деревьями. А ещё - жители малоэтажных «хрущёвок» в зелёных массивах. Так что эта категория недвижимости в будущем вполне может стать перспективной.