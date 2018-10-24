ИА «Ореанда-Новости». Видимо, судостроители решили проверить, является ли название «Титаник» приговором для судна, или всё же дело обстоит в стечении обстоятельств. В 2022 году на воду спустят точную копию «Титаника», модель №2 пройдёт весь маршрут, запланированный первым лайнером.

В 2022 году исполнится 110 лет с момента крушения «Титаника», который не завершил свой маршрут, затонув, унеся жизни сотни людей. По сообщению портала USA TODAY, лайнер построит австралийская компания Blue Star Line.

«Титаник-2» выйдет в двухнедельный маршрут из Саутгемптона в Нью-Йорк в 2022 году. Судостроители попытаются повторить не только его внешний вид, но воссоздать салоны и кабины. Отличия существенные всё же будут – его оснастят современной системой безопасности.

– Такие же салоны и кабина, что и в оригинальном судне, в то же время будут использованы современные средства безопасности, навигационные методы и технологии XXI века, – рассказал о проекте Клайв Палмер, который вложил средства в воссоздание этой задумки.

На лайнер допустят пассажиров, а чтобы действительно окунуться в ту атмосферу, организаторы посчитали малым только воссоздать интерьер. Необходимо пассажиров переодеть под стать времени – сочли они. Для этого всем будет предложено облачиться в костюмы начала двадцатого века.

Однако создатели не отрицают, что внесли серьёзное новшество в копию, чтобы трагедия не повторилась. Количество аварийных шлюпок рассчитано на всех 2435 пассажиров и 900 членов экипажa.

Это будет не первый и последний рейс «Титаника-2». После того, как он выполнит первый и самый важный рейс в своей истории, он отправится в плавание по другим маршрутам. Так, Клайв Палмер рассказал, что на «Титанике-2» можно будет совершить кругосветное путешествие.

Новость о том, что компания намерена воссоздать легендарный лайнер была озвучена в 2012 году, но проблема упиралась в отсутствие финансирования на строительство, поэтому реализацию проекта отложили до лучших времён. Эти времена наступили, компания оценила стоимость строительства в 500 миллионов долларов.