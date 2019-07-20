ИА «Ореанда-Новости». Российская ракета-носитель «Союз-ФГ» успешно стартовала с космодрома Байконура с транспортным пилотируемым кораблём «Союз МС-13», пишет «Интерфакс».



Около 19:30 по московскому времени ракета оторвалась от Земли. На её борту находятся космонавт «Роскосмоса» Александр Скворцов, астронавт ESA Лука Пармитано и астронавт NASA Эндрю Морган.



Уже известно, что корабль вышел на орбиту и взял курс на МКС. Космонавтам на МСК предстоит выход в открытый космос, а также проведение более полусотни экспериментов.