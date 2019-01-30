ИА «Ореанда-Новости» Кошачий внутриклеточный паразит токсоплазма (Toxoplasma gondii), который представляет серьезную опасность для человека, может также влиять на развитие шизофрении. К такому выводу пришли учёные из Копенгагенской университетской больницы (Дания), специалисты выяснили, что паразит при проникновении в человеческий организм, повышает риск возникновения шизофрении на 50%. Результаты исследований опубликованы в издании Science Alert.

Исследователи изучили данные 80 тысяч добровольцев, из которых 2.5 тысячи имели психические расстройства. Анализы показали, что Toxoplasma gondii присутствовал в организме некоторых из них. При этом учёные определили, что паразит находился в организме людей ещё до того, как им поставили диагноз шизофрения, а это только подтверждает связь инфекции с психическим заболеванием.

Токсоплазма обитает в мышцах, внутренних органах, в том числе и в мозге, а также в нервных окончаниях. Паразит вызывает серьёзное заболевание – токсоплазмоз, которое наиболее опасно для людей со сниженным иммунитетом и беременных женщин, так как может вызывать патологии плода. Учёные установили, что паразит может влиять на поведение хозяина, так, к примеру, заражённые мыши переставали испытывать страх перед кошками.

Однако исследователи предупреждают, что пока преждевременно говорить об однозначной связи паразита и шизофрении, но не отрицают, что он может быть одним из факторов .

Учёные и раньше отмечали, что кошачьи могут вызывать серьёзные недуги. Исследователи из Центра по контролю и профилактике заболеваний в США определили, что случаи заболевания, вызванного контактом с кошками, встречаются гораздо чаще, чем предполагалось. Специалисты предупреждают, что существует риск лихорадки, если человека поцарапает кошка. Заболевание сопровождается высокой температурой, а в некоторых случаях может привести к смерти.

Специалисты советуют всегда мыть руки после общения с кошкой, даже если она живёт дома. Также не рекомендуется отпускать домашних питомцев на улицу.