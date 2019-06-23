ИА «Ореанда-Новости». По прогнозам экспертам, 15% от общего количества косметики представленной на мировом рынке в своём составе будет содержать марихуану. Статус уходовой продукции присвоен косметическим средствам с содержанием этого растения.

Общая стоимость всех товаров с использованием марихуаны на мировом рынке составит в ближайшие несколько лет в размере 25 млрд. долларов. Это соответствует 15% от суммы иной продукции. Исследование проводила американская компания Jefferies.

В растении содержится каннабидиол – не психотропное соединение. Его воздействие на здоровье до конца не изучены, но учёные уверены, что с помощью него можно лечить эпилепсию, бессонницу и кожные заболевания.