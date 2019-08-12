ИА «Ореанда-Новости». Врач-дерматолог Амина Бердова объяснила, что иногда маски из овощей или фруктов не только бесполезны, но и опасны для кожи, пишет «Российская газета».



Врач рассказала, что фруктовые кислоты используют для омоложения, однако их вводят в организм подкожно и в больших концентрациях. А кожа не сможет впитать в себя витамины, например, из клубники.



Кроме того, овощные или фруктовые маски могут стать причиной усиленной пигментации или аллергии. А популярная у блогеров маска из помидоров и вовсе может вызвать ожог кожи.