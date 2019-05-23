Прежде всего эксперты рекомендуют пить больше воды, чтобы организм не удерживал в себе жидкость. Быстро убрать мешки поможет обычный кусочек льда – специалисты рекомендуют завернуть его в ткань и прикладывать к проблемным зонам не более чем на пять минут.Косметологи также рекомендуют обратить внимание и на популярные сегодня патчи под глаза. А заменить их можно пакетиком зелёного чая. Однако косметологи предупреждают, что этот способ малоэффективен при возрастных изменениях.Эксперты также советуют высыпаться – взрослый человек должен спать не менее семи часов. Ещё один способ, который отмечают косметологи, - лимфодренаж. Это физиотерапевтический метод, при котором выводятся излишки жидкости и прочих продуктов обмена из межклеточного пространства. Однако у этого метода есть противопоказания, стоит проконсультироваться с врачом.