ИА «Ореанда-Новости». В ночь на 10 февраля пройдёт запуск солнечного орбитального аппарата. Это новая космическая миссия, которая покажет нам Солнце так, как мы ещё никогда не видели.

Космический аппарат под названием Solar Orbiter, миссия Европейского космического агентства, был собран на заводе Airbus в Стивенедже, Англия.

Многие учёные называют это самой важной миссией Великобритании целого поколения. Снимки и данные, полученные с аппарата, помогут учёным увидеть солнце совершенной с иной стороны. Возможно, именно это позволит совершить революцию в изучении космоса.

Космический аппарат должен стартовать с мыса Канаверал во Флориде в 23:03 по местному времени в воскресенье 9 февраля (04:03 мск в понедельник).