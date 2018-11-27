ИА «Ореанда-Новости» Аппарат благополучно достиг поверхности Красной планеты – сообщает NASA.

Зонд InSight был запущен в космос для исследования Марса в мае этого года. 26 ноября в 22.54 по московскому времени он приземлился в районе нагорья Элизий после шести месяцев космических странствий.

Посадка аппарата – самый сложный этап миссии. Успех операции зависел от погодных условий, уровня загрязнения воздуха и сейсмической активности. Во время посадки космический аппарат не контролировался с Земли из-за разницы с марсианским временем: на передачу сигнала требуется около 8 минут, поэтому на нескольких этапах приземления зонд самостоятельно выполнял ряд сложных команд. К счастью, всего через 6 минут после начала посадки аппарат удачно приземлился на Марс.

Сейчас аппарат развернул солнечные батареи, подзарядил аккумуляторы, все системы работают в нормальном режиме. Спустя некоторое время после приземления зонд отправил на Землю первое фото – «селфи» на фоне марсианских пейзажей.

InSight будет исполнять роль сейсмической станции для исследования температуры и состава грунта внутри планеты, для этого будет использована буровая установка. Также аппарат должен следить за колебаниями вращения планеты.

Целью исследовательской мисси InSight является изучение подземных слоев Марса, поэтому передвигаться по планете в отличие от своих «коллег» Curiosity и Opportunity, которые также находятся на Марсе, он не будет. За почти два года пребывания на Красной планете аппарат должен пробурить скважину длиной не менее пяти метров и собрать информацию об устройстве недр планеты. Завершит свою миссию InSight 24 ноября 2020 года.

Эксперты отмечают, что зонд InSight поможет продвинуться в изучении таинственной Красной планеты. Это еще одна попытка узнать, какой атмосферой обладал Марс, в каком состоянии была вода на планете и куда она пропала.